«Шахтер» узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

Фото: UEFA

Донецкий «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов будет выступать в группе С. Там «горняки» сыграют с «Манчестер Cити», загребским «Динамо» и итальянской «Аталантой».



Жеребьевка групповой стадии турнира состоялась в Монако.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw!



toughest groups are __ __ & __ pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

«Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги Чемпионов третий год подряд. «Горняки» добыли одну победу в четырех матчах.



«Динамо» Загреб донецкий клуб проходил в третьем раунде квалификации турнира сезона 2008/2009 (2:0, 3:1).



С «Аталантой» «Шахтер» еще никогда не играл.