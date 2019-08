«Шахтер» узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов будет выступать в группе С. Там «горняки» сыграют с «Манчестер Cити», загребским «Динамо» и итальянской «Аталантой».



Жеребьевка групповой стадии турнира состоялась в Монако.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw!



toughest groups are __ __ & __ pic.twitter.com/c7Xdro1vhn