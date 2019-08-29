Верховная Рада проголосовала за назначения глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная Рада поддержала назначение Загороднюка по представлению президента страны Владимира Зеленского министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко, главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова и министром обороны Андрея Загороднюка.



За назначение Баканова главой СБУ проголосовали 319 депутатов.



Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.



С 2013 года Баканов был руководителем ООО «Студия Квартал-95».



Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.



Андрей Загороднюк родился в 1977 году. Имеет два высших образования, которые получил в Оксфордском университете (специальность — финансы), а также Киевском национальном университете (правоведение).



В сентябре 2015 года Загороднюк возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины при министре Степане Полтораке. Является членом Наблюдательного совета Укрнафты, более 40% акций которой принадлежат структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.



5 июля 2019 года назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, а 9 июля — членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».