Новый глава МИД намерен за полгода продвинуться в решении конфликта на Донбассе

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко нацелен значительно продвинуться в разрешении конфликта на Донбассе в течение полугода. Об этом он рассказал, выступая в четверг в парламенте, передает «Интерфакс-Украина».



Пристайко отметил, что если мирный процесс будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.



«Над модальностью возвращения людей к мирной жизни, проведения выборов, амнистии, снятием торговых ограничений, восстановлением контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы это будем делать: или путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое – у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», - сказал он.