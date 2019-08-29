Олифер: Боевики установили на мосту в Станице Луганской новые укрепления

Боевики не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер по итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы.



«СММ ОБСЕ констатировала: НЗФ ОРЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, зато установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ», - говорится в сообщении.



Украинская сторона, по словам Олифер, подробно проинформировала о ходе подготовки к восстановлению моста. Подготовительные работы для восстановления моста уже начаты.



«Наши строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены до конца осени. Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта», - резюмировала Олифер.