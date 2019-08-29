Луценко заявил, что у Украины есть резерв для обмена своих граждан с РФ

У Украины есть резерв для обмена своих граждан, незаконно удерживаемых в Российской Федерации и временно неподконтрольных территориях. Об этом генеральный прокурор страны Юрий Луценко сообщил журналистам в кулуарах парламента в четверг поздно вечером, передает «Интерфакс-Украина».



«Я разговаривал с президентом Зеленским буквально позавчера и это касается будущего обмена. Я очень надеюсь, что обмен состоится 35 на 35, но есть и перспектива. У нас 2 тысячи лиц привлекается к ответственности за терроризм, 1,3 тыс. из них уже осуждены. Мы можем менять своих парней с гарантией и даже не один на одного», - сказал Луценко.



Он уточнил, что из них граждан Российской Федерации «несколько десятков», а также больше половины жители неподконтрольных территорий, которые перешли на сторону противника.