Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение Луценко с должности генпрокурора на заседании в четверг вечером поддержали 317 народных депутатов.



Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.



Позже Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Луценко.