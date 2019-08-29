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Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание

29 августа 2019, 23:14

Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание

Новый Кабинет министров Украины уже сегодня, 29 августа, проведет свое первое заседание. Об этом в Верховной раде сообщил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что его команда обещала, что в сжатые сроки приступит к реальной работе.

«Есть такая просьба, думаю, что меня все поддержат. Мы обещали людям, что начинаем работать… все эти программы… у нас нет времени. Мы можем отпустить премьер-министра и новое созданное правительство. Они уже сегодня проводят заседание, идут работать», - отметил президент.

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