Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание

Новый Кабинет министров Украины уже сегодня, 29 августа, проведет свое первое заседание. Об этом в Верховной раде сообщил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.



Зеленский подчеркнул, что его команда обещала, что в сжатые сроки приступит к реальной работе.



«Есть такая просьба, думаю, что меня все поддержат. Мы обещали людям, что начинаем работать… все эти программы… у нас нет времени. Мы можем отпустить премьер-министра и новое созданное правительство. Они уже сегодня проводят заседание, идут работать», - отметил президент.