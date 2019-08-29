Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 августа.

Политика



В партии «Слуга народа» заявили, что пока что не наработали изменения в Конституцию в части «особого статуса» Донбасса и для их внесения необходима дискуссия специалистов.



Боевые действия



Боевики установили новые фортификационные сооружения в окрестностях моста вблизи Станицы Луганской вопреки договоренности о демонтаже укреплений, заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер.



Общество



В краеведческом музее Донецка выставили предметы интерьера кафе «Сепар», в котором погиб экс-глава группировки «ДНР» Александр Захарченко, а также элементы взрывного устройства.



Международный комитет Красного Креста направил 185 тонн гуманитарной помощи ы неподконтрольные властям районы Донбасса.



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