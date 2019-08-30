Вчера штаб ООС зафиксировал 17 нарушений «режима тишины»

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что потерь среди украинских военнослужащих нет.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов украинских позиций рядом с Марьинкой — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, около Новогнатовки — из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского и Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Талаковки — из стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Пивденного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Зайцево — из вооружения БМП и стрелкового оружия, трижды возле Луганского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Сегодня украинская сторона зафиксировала один случай нарушения «режима тишины».