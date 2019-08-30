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Вышинский находится в Киеве, уточнил его адвокат

Обновлено
30 августа 2019, 09:13

Вышинский находится в Киеве, уточнил его адвокат

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого недавно суд в Киеве освободил из-под ареста, по пре-жнему находится в украинской столице. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский в эфире телеканала «НАШ».

«Он находится в Киеве, как и должен», — сказал адвокат.

На вопрос о дальнейших планах Вышинского, Доманский ответил: «Его позиция: защищать свои права в украинских судах, продолжать отстаивать свою невиновность в суде в дальнейшем».

Ранее канал «НАШ» распространил информацию, что Вышинский прибыл в Москву. Его защитник это опроверг. 

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство. 

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. СБУ обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Вышинский обвинения в своей адрес отрицает.

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