Вышинский находится в Киеве, уточнил его адвокат

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого недавно суд в Киеве освободил из-под ареста, по пре-жнему находится в украинской столице. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский в эфире телеканала «НАШ».



«Он находится в Киеве, как и должен», — сказал адвокат.



На вопрос о дальнейших планах Вышинского, Доманский ответил: «Его позиция: защищать свои права в украинских судах, продолжать отстаивать свою невиновность в суде в дальнейшем».



Ранее канал «НАШ» распространил информацию, что Вышинский прибыл в Москву. Его защитник это опроверг.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство.



Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. СБУ обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Вышинский обвинения в своей адрес отрицает.