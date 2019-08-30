В офисе «Суспільного» и у Аласании проводят обыски

Сотрудники СБУ и Госбюро расследований проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины и домах некоторых сотрудников. Об этом пишет «Детектор медиа».



Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что обыски проходят по шести адресам.



Из собственных источников издание выяснило, что обыски ведутся, в том числе, на дому у председателя правления НСТУ Зураба Аласании. Сам Аласания пока не отвечает на телефонные звонки.



По информации издания, ранее ГБР проводило расследование дел о возможной растрате средств НСТУ бывшим исполнительным директором ведомства Александром Лиевым. Сам Лиев уверяет, что не знает об обысках и уголовном производстве.



Ответственный за безопасность на «Суспільному» Владимир Проценко рассказал «Громадському», что в люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.



По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.