На Донбассе погиб украинский военный

Украинский военнослужащий погиб сегодня на Донбассе, сообщили в Минобороны Украины.



«Вследствие прицельных вражеских обстрелов погиб один Украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 украинские военные зафиксировали четыре прицельных обстрела со стороны боевиков. Подчеркивается, что боевики устраивали вооруженные провокации со стороны Ужовки на неподконтрольной территории Донецкой области в сторону позиций ВСУ у Водяного.



Также сообщается, что ночью, после 1:00, боевики применили стрелковое оружие, около 9:00 работал снайпер, после 9:35 был зафиксирован разрыв четырех 82-мм мин, а в 10:40 — четырех 120-мм мин, выпущенных боевиками.