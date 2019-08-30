Макрон подтвердил Зеленскому стремление к проведению саммита «нормандской четверки»

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об итогах саммита G7. Макрон также подтвердил стремление к проведению встречи лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).



Разговор двух лидеров состоялся 29 августа и продолжался полтора часа.



«Со своей стороны Эммануэль Макрона подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе украинского президента.



Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит G7 в США в 2020 году.



Саммит «G7» состоялся 24 — 26 августа во французском городе Биаррице.

