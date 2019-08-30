Основательница «Восток SOS» займется разработкой гуманитарной политики

Основательница фонда «Восток SOS», правозащитница, член партии «Голос» Александра Дворецкая возглавила Офис по разработке гуманитарной политики Украины. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.



«Представляю вам нового координатора Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Направление: гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий», — написал он в Facebook.



Как сообщил Бородянский, Дворецкая — политолог по образованию, родилась и выросла в Крыму. До марта 2014 года возглавляла Крымский правозащитный центр «Действие». После переезда из Симферополя в Киев основала одну из крупнейших национальных организаций — благотворительный фонд «Восток-SOS», который занимается вопросами защиты прав переселенцев, жителей временно оккупированных территорий и территорий около линии соприкосновения.



Дворецкая была соавтором законопроектов по защите прав ВПЛ, пропавших без вести, а также законодательных инициатив по обеспечению политических прав переселенцев, а также нормативного регулирования организации порядок пересечения КПВВ в Донецкой и Луганской областях.



Была соорганизатором от общественных организаций парламентских слушаний о временно оккупированных территориях и ВПЛ в Верховной Раде Украины в 2016 году. Входила в Экспертный совет парламентского комитета по правам человека.



Дворецкая шла на выборы в Верховную Раду от партии «Голос», но занимала непроходное место в списке.