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Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики

30 августа 2019, 13:44

Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики

Убежавшие в Россию после Майдана украинские политики и олигархи оказывали давление на тогдашнего главу группировки «ДНР» Александра Захарченко, который впоследствии был убит. Об этом рассказал бывший советник Захарчено Александр Казаков в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, давление оказывали и россияне.

«Во-первых, никакого давления со стороны украинских политиков и олигархов Захарченко не испытывал. Если давление было, то со стороны либо российских, либо тех, кто сбежал из Украины в Россию», — написал Казаков.

В частности, речь идет о беглом украинском олигархе Сергее Курченко. «Неоднократно называлась фамилия Курченко, и это соответствует действительности», — подчеркнул Казаков.

Также он отрицает, что на Захарченко давил украинский политик и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. 

«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.

30 сентября было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.

С весны 2017 года основные промышленные предприятия на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса находится в зоне ответственности компании «Внешторгсервис», которую СМИ связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

О том, что Курченко контролирует предприятия в оккупации также недавно заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

ТЕМЫ

Люди
Сергей Курченко Александр Захарченко Александр Казаков
Организации
ДНР

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