В сентябре в Украину вернется миссия МВФ

С 10 по 24 сентября В Украине с визитом будет находиться миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».



Накануне своего назначения Гончарук сообщил, что с миссией МВФ намечено провести переговоры относительно новой 3 — 4-летней программы сотрудничества.



Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.