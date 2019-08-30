В центре Киева напали на ветерана АТО и открытого гея

На Михайловской площади в Киеве напали на сотрудника ЛГБТ-организации «Точка опоры», ветерана АТО Виктора Пилипенко. Инцидент произошел 29 августа во время мероприятий по чествованию памяти погибших участников боев на Донбассе.



О нападении Пилипенко рассказал на своей странице в Facebook: «Я разговаривал с инвалидом войны и его женой напротив фотографий погибших ребят на Михайловской, как почувствовал удар сзади в затылок».



По словам Пилипенко, нападавшим оказался бывший сослуживец.



«Просто человек, который поставил свою гомофобную агрессию к представителям не гетеро ориентации выше военного братства», — заявил гей-активист.



Он также сообщил, что получил сообщения гомофобного характера от другого сослуживца.



В связи с этим Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Национальную полицию «провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность за преступления на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности».