Украинских саперов по-прежнему не пускают на оккупированную часть моста в Станице Луганской

Боевики группировки «ЛНР» по-прежнему не пускают украинских саперов ГСЧС на противоположную часть разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.



«Наши работники ГСЧС еще ни разу не были на оккупированных территориях», — сказали в ведомстве. В ЛугОГА отметили, что уточнили эту информацию в ГСЧС.



В облгосадминистрации отметили, что украинские саперы должны попасть на противоположную сторону, чтобы убедиться, что территория разминирована. Так они смогут гарантировать безопасность украинских инженеров и строителей, которые будут восстанавливать мост.



Ранее в отчете миссии ОБСЕ сообщалось, что 28 августа наблюдатели видели 4 саперов из подконтрольных украинским властям районов, «которые исследовали участок под разрушенной частью моста, и 4 саперов из неподконтрольных правительству районов, которые стояли рядом».



В пресс-службе ЛугОГА «НД» пояснили, что разграничение территории идет по реке Северский Донец. «Нашей [подконтрольной украинским властям] территорией считается та, которая до реки. Та сторона незаконно установила свой блокпост на разломе», — сказали в ведомстве. Там добавили, что сейчас территория под мостом по факту «серая», хотя на самом деле она украинская.



В ЛугОГА добавили, что, разбирая укрепления и расчищая территорию вокруг моста, работники ГСЧС вывозят шины и ветки в то время, как представители незаконных вооруженных формирований их жгут.