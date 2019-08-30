Зеленский хочет подчинить себе Нацгвардию

Президент Владимир Зеленский инициирует переход Национальной гвардии из-под управления Министерств внутренних дел в подчинение главы государства. Об этом говорится в поданном им законопроекте № 1007.



В пояснительной записке Зеленский заявляет о существующей правовой коллизии в законах «О национальной безопасности Украины» и «О Национальной гвардии Украины». Так, отмечает он, в условиях особого периода руководство военными формированиями, в том числе Нацгвардией, находится в подчинении президента.



В законе предлагается исключить все упоминания о министре МВД в части, где сказано об управлении, а руководство ведомством передать командующему Нацгвардией.



«Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардией, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией», — говорится в документе.