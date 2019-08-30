Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 августа.
Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил стремление к проведению встречи лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ). Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дата встречи лидеров «нормандского формата» еще не определена.
Источники «Медузы» утверждают, что в Администрации президента РФ раздумывают над привлечением бывших боевиков «ДНР/ЛНР» и представителей казачества к разгону протестных митингов в Москве из-за выборов в городскую думу.
Боевые действия
Боевики «ЛНР» по-прежнему не пускают украинских саперов на противоположную часть разрушенного моста в Станице Луганской.
В подконтрольном боевикам Голубовском Луганской области в результате обстрела повреждение получило здание Дома культуры.
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