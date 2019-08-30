В Кремле собираются звать Зеленского на празднование 9 мая в Москве

Россия направит Украине приглашение в участии в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс-Украина».



«Президенту Украины будет направляться», — сказал он.



По его словам, 17 президентов подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Среди них — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии.



Американцы пока не подтвердили свое участие, отметил помощник Путина.