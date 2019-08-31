За минувшие сутки погиб военный, еще один получил ранения

В пятницу, 30 августа, при выполнении боевого задания погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 17 случаев нарушения режима «тишины». Боевики открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Водяного , Новотроицкого, Троицкого, Лебединского, Марьинки, Новолуганского, Золотого-4 , Станицы Луганской и Новозвановки.