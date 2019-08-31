Прокурора в Донецкой области уволили из-за лайков под постами о «ДНР»

В Донецкой области уволили прокурора, которая высказывала поддержку пророссийским и сепаратистским сообществам в российской соцсети «Одноклассники». Об этом сообщает «Судебная власть Украины».



Квалификационно-дисциплинарная комиссия установила, что женщина поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, и поддерживала участников группировки «ДНР», ставя под записями отметки «считает классным».



Прокурор обратился в суд с иском, в котором просила признать противоправным и отменить решение об ее увольнении.



В апелляционной жалобе она утверждала, что лайки под указанными постами могла проставить ее малолетняя дочь или посторонние лица, поскольку ее страница в соцсети неоднократно была взломана неизвестными, в результате чего на ней появлялись посторонние комментарии и группы. Также она указывала, что могла не заметить и случайно проставить отметки «считаю классным» из-за высокой чувственность экранов гаджетов.



Большая Палата Верховного Суда оставила решение об увольнении без изменения.