КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы

С 1 сентября все контрольные пункты пропуска на Донбассе переходят на осенний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



«Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30», — говорится в сообщении.



По осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры: «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск» — КПВВ Золотое; «Горловка — Бахмут» — КПВВ Майорское; «Донецк — Курахово» — КПВВ Марьинка; «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ Новотроицкое; «Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь» — КПВВ Гнутово (с. Пищевик) «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар» — КПВВ Станица Луганская.

