Зеленский рассказал, что МИД пытался помешать позвонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прежнее руководство Министерства иностранных дел пыталось не допустить его первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на телеканале «1+1».



«В МИД очень не хотели <...> Руководители моего предшественника очень не хотели допустить моих разговоров с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным. Я за это их <...> не хочу говорить мое отношение», — сказал Зеленский.



По словам Зеленского, он решил позвонить Путину, поскольку видел, что Россия не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату пленных моряков, и Украина ежедневно теряет людей на Донбассе. Также он подчеркнул, что позвонить президенту РФ его призывали родственники моряков.



«Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе», — заявил украинский президент.



Второй раз Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных, и у него с президентом РФ снова состоялся «обмен информацией». Вместе с тем Зеленский отметил, что не имеет права раскрывать содержание этого разговора.



«Мы договорились о более детальных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков», — уточнил Зеленский.



Глава государства также заявил, что в ходе второго телефонного разговора договорился с Путиным, что следующий разговор пройдет в ходе встречи в «нормандском формате».

Впервые Зеленского с Путиным поговорили по телефону 11 июля. Второй раз лидеры Украины и России провели телефонный разговор 7 августа.



На этой неделе главой МИД в новом правительстве Украины вместо Павла Климкина стал Вадим Пристайко.