За минувшие сутки на Донбассе один военный получил ранения

Один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе в результате обстрелов в среду. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 20 случаев нарушения режима «тишины» со стороны боевиков — в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Новогнатовка, Зайцево, Травневое, Луганское, Новолуганское, Шумел, Троицкого.



Также в штабе подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.