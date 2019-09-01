Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За минувшие сутки на Донбассе один военный получил ранения

01 сентября 2019, 08:15

За минувшие сутки на Донбассе один военный получил ранения

Один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе в результате обстрелов в среду. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 20 случаев нарушения режима «тишины» со стороны боевиков — в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Новогнатовка, Зайцево, Травневое, Луганское, Новолуганское, Шумел, Троицкого.

Также в штабе подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:56
«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»
23:00
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:26
«ДНР» поднимает тарифы на, ЖКХ: водоснабжение в Донецке подорожает вдвое
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
09:37
На Донбассе снаряд попал в Дом культуры
23:56
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:30
В музее Донецка выставили вещи из кафе «Сепар», в котором убили Захарченко
16:04
В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»
14:16
«ДНР» предупредила о перебоях связи из-за аварии
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
14:06
Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины
12:32
«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко
11:18
Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами
все новости
08:15
За минувшие сутки на Донбассе один военный получил ранения
23:34
Зеленский рассказал, что МИД пытался помешать позвонить Путину
19:42
Экс-мэр Дружковки прокомментировал информацию об уголовном деле из-за событий 2014 года
17:02
КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы
16:25
Зеленский: Санкции против РФ должны усиливаться
14:53
Дуда выступил за сохранение санкций против РФ
14:41
Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться
13:56
«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»
12:17
Разумков отказался комментировать подготовку к обмену с РФ
11:26
Прокурора в Донецкой области уволили из-за лайков под постами о «ДНР»
10:20
Глава МИД и помощник Зеленского представят Украину на ближайшей встрече в «нормандском формате»
09:46
Абромавичус назначен гендиректором «Укроборонпрома»
09:11
За минувшие сутки погиб военный, еще один получил ранения
23:00
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:27
В суде Харькова снова не состоялось заседание по делу Штепы
все новости
ВИДЕО
Первое заседание новой Верховной Рады. Прямая трансляция ►
29 августа, 13:20
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция