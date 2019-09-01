Зеленский о партии Медведчука: это будет громкая история, которая плохо закончится

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия «Оппозиционная платформа За жизнь» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа. Об этом он сказал в интервью 1+1.



«Партия Медведчука - там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», - сказал Зеленский.



В 2019 году Виктор Медведчук стал депутатом Верховной Рады. Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде состоит из 43 народных депутатов.