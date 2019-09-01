У команды Зеленского пока нет вариантов для переезда с Банковой

У Офиса Зеленского возникли сложности с переездом с улицы Банковой в другое помещение. Об этом сообщил руководитель Офиса Андрей Богдан, передает ТСН.



По его словам, главными препятствиями для переезда в Украинский дом являются ремонты, специальная связь, безопасность.



«Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это настолько все сложно, что нет смысла это делать, как временный», - заявил Богдан.



В свою очередь, первый помощник президента Украины Сергей Шефир добавил, что, по его мнению, для переезда сейчас не время.



«И нет каких-то таких предложений, чтоб все сказали – да, это супер-предложение, это красиво, удобно и недорого», - отметил он.



Проект переезда Администрации президента разрабатывался еще до первого тура выборов главы государства. В июне Зеленский подписал указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.