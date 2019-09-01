Зеленский высказался о языковом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за законодательное урегулирование прав представителей национальных меньшинств. Об этом он сообщил в интервью 1+1.



«Какое бы не было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть прописано: их язык, их вера и достаточно – армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права», - считает Зеленский.



По мнению президента, нет разницы какой язык для граждан Украины является родным, если у него или нее есть желание выучить украинский язык.



«И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и он работал на Украину, когда та была еще в составе СССР. Она не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал», - отметил глава государства.