В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.



Он отметил, что на это событие приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (туда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Россия, по его словам, не фигурирует ни в одном из этих форматов.



Дипломат добавил, что десять лет назад на эти мероприятия пригласили президента России Владимира Путина, сейчас позвали президента США Дональда Трампа. Представитель польского МИДа назвал такое решение «сменой подхода к историческим вопросам».



Кроме того, в Варшаву приедет президент Украины Владимир Зеленский, визит, которого, по словам дипломата, «является исторической правдой».



«Чем больше этой правды и исторической целостности будет в заявлениях президентов, тем лучше», — заключил замминистра иностранных дел Польши.