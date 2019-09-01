Зеленский объяснил, почему не продал свои самолеты и не ездит на велосипеде

У Зеленского есть два самолета, на которых он осуществляет свои деловые поездки, но продать их, как обещал ранее, пока не может. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».



«Есть два самолета: один небольшой наш Ан, я на нем летаю с группой быстрого реагирования по Украине, и есть один больший самолет - он для международных встреч», - говорит президент.



Он подчеркнул, что не может их продать, поскольку у него много поездок, где нужно решать все быстро.



«Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому, что у меня такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить [...] У меня две-три области плюс Донбасс, например: мы вылетаем на самолете, потом у нас вертолет, после вертолета мы садимся в джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зоне АТО пока что рейсовые самолеты. Поверьте мне, здесь о комфорте не идет речь, просто некоторые вопросы надо решать очень быстро», — добавил Зеленский.



Зеленский также сказал, что не ездит на работу на велосипеде по соображениям безопасности.



«Было несколько случаев, когда было очень опасно», - сказал он в интервью актеру Станиславу Боклану по случаю 100 дней президентства.



Однако он заверил, что борется за возможность ездить на велосипеде на работу.