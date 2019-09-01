СЦКК: Боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики продолжают саботировать начало восстановления моста в Станице Луганской. Об этом говорится сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.



«В частности, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 "Станица Луганская" представителям "Укртраснмоста"», - отмечается в нем.



В связи с отказом в доступе представители «Укртрансмоста» не смогли изучить участок моста для определения объемов дальнейших восстановительных работ.



Кроме того, на 1 сентября планировались работы по демонтажу и вывозу конструкций моста, уборка строительного мусора.



Украинская сторона через специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе известила незаконные вооруженные формирования о готовности к проведению работ.



В ответ был получен отказ в гарантиях безопасности, который мотивировался отсутствием детального плана восстановительных работ.