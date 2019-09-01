Украина, Польша и США подписали «газовый» меморандум

Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк на странице в Facebook.



«На встрече с Министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимости от поставок российского газа как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы», - написал Данилюк.



Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.



«В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год», - цитирует Наимского Dziennik.pl.



Вместе с тем он подчеркнул, что это станет возможным после строительства в Украине участка газопровода длиной 110 км, что позволит доставлять топливо из Польши.