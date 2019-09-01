Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.



«Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса», - сказано в сообщении.



Также в ходе встречи стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.



Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.



Кроме того, участники встречи обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, в рамках «нормандского формата».



Ранее Президент призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.