На Донбассе сегодня погиб украинский военный

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал, а с начала понедельника один военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что вчера в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, четырежды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник семь раз обстрелял позиции украинских военных. В частности, дважды неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Зайцево - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, неподалеку хутора Вольный – применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Новотошковского - по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.



Штаб также сообщил, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.