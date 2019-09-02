Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе сегодня погиб украинский военный

02 сентября 2019, 08:05

На Донбассе сегодня погиб украинский военный

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал, а с начала понедельника один военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что вчера в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, четырежды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник семь раз обстрелял позиции украинских военных. В частности, дважды неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Зайцево - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, неподалеку хутора Вольный – применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Новотошковского - по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Штаб также сообщил, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

ТЕМЫ

События
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:02
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
17:05
Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются
17:00
Боевики запретили медикам в Горловке давать информацию ОБСЕ без их разрешения
09:17
На Донбассе глушили, а потом обстреляли беспилотник ОБСЕ
13:56
«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»
23:00
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:26
«ДНР» поднимает тарифы на, ЖКХ: водоснабжение в Донецке подорожает вдвое
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
09:37
На Донбассе снаряд попал в Дом культуры
23:56
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:30
В музее Донецка выставили вещи из кафе «Сепар», в котором убили Захарченко
16:04
В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»
14:16
«ДНР» предупредила о перебоях связи из-за аварии
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
все новости
11:43
Решение проблемы запасов угля в Минэнерго назвали одним из приоритетов
11:29
Украинская сторона завершает демонтаж возле КПВВ «Станица Луганская»
10:53
Новый генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса
10:34
Помощник Зеленского надеется, что обмен заключенными состоится в ближайшее время
10:02
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
09:18
Зеленский сказал Пенсу, что верит в скорый мир на Донбассе
09:16
Россия начала председательство в Совбезе ООН
08:26
Зеленский созвал на Банковую руководство Верховной Рады, Кабмина и силовиков
08:05
На Донбассе сегодня погиб украинский военный
01:37
Донбасс. Итоги недели 26 августа – 1 cентября
17:05
Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются
17:00
Боевики запретили медикам в Горловке давать информацию ОБСЕ без их разрешения
16:22
Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса
15:17
Украина, Польша и США подписали «газовый» меморандум
14:18
СЦКК: Боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция