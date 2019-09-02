Зеленский созвал на Банковую руководство Верховной Рады, Кабмина и силовиков

Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров, а также правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Первые лица страны, а также силовики соберутся в 12:00 для переговоров в Офисе президента на улице Банковой. О темах, которые будут обсуждаться на встрече, пока не сообщается.



Кроме того, в 14:00 состоится заседание Кабинета министров.



Свое первое заседание новый состав правительства провел в ночь на 30 августа, сразу после назначения. Встреча носила ознакомительный характер и прошла в закрытом режиме.