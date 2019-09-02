Зеленский сказал Пенсу, что верит в скорый мир на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир. Об этом он заявил 1 сентября в Варшаве во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.



«Мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем», — цитирует его УНИАН.



Также Зеленский поблагодарил США за оказываемую Украине помощь. «Хотел бы вас лично и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины», — сказал он, обращаясь к вице-президенту США.



В свою очередь, Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, передает пресс-служба украинского президента.



По итогам встречи с Зеленским Пенс сообщил, что обсудил с ним вопросы, связанные с «безопасностью, энергетикой, экономическом ростом и прогрессом в проведении реформ».



Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, из-за надвигающегося урагана на Флориду.



Предполагалось, что в это время в Варшаве с американским лидером встретится президент Украины Владимир Зеленский.