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Донбасс. Итоги недели 26 августа – 1 cентября

02 сентября 2019, 01:37

Донбасс. Итоги недели 26 августа – 1 cентября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 26 августа - 1 сентября.

Урегулирование конфликта на Донбассе

В партии «Слуга народа» заявили, что пока что не наработали изменения в Конституцию в части «особого статуса» Донбасса и для их внесения необходима дискуссия специалистов.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон допустил присоединение США и Великобритании к «нормандскому формату».

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что на участке разведения сил и средств по обе стороны разрушенного моста в Станице Луганской продолжаются работы по демонтажу бывших передовых позиций Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований.

В то же время в украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что незаконные вооруженные формирования имитируют работы по демонтажу фортификационных сооружений у Станицы Луганской.

Кроме этого, украинские пиротехники не могут осмотреть поврежденный мост в районе КПВВ «Станица Луганская» из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Права человека

Группировка «ДНР» уже два месяца удерживает в СИЗО Донецка Юрия Перебейноса, который долгое время был директором коммунального предприятия «Донецкгорводоканал».

Медики в Горловке не смогли дать информацию о пострадавшем наблюдателям миссии ОБСЕ без разрешения боевиков.

Общество

Более половины жителей неподконтрольных властям районов Донбасса выступают за реинтеграцию в состав Украины, говорится в результатах исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Так, 31% опрошенных поддержали автономию в составе Украины, 27,2% ― автономию в составе России, 23,5% ― за восстановление довоенной ситуации в виде областей в составе Украины.

«ДНР» назвала площадь напротив здания Донецкой облгосадминистрации именем экс-главы группировки Александра Захарченко, убитого год назад в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Международный комитет Красного Креста направил 185 тонн гуманитарной помощи ы неподконтрольные властям районы Донбасса.

Боевые действия

Боевики «ЛНР» по-прежнему не пускают украинских саперов на противоположную часть разрушенного моста в Станице Луганской.

В подконтрольном боевикам Голубовском Луганской области в результате обстрела повреждение получило здание Дома культуры.

Боевики установили новые фортификационные сооружения в окрестностях моста вблизи Станицы Луганской вопреки договоренности о демонтаже укреплений, заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер.

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