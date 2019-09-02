Помощник Зеленского надеется, что обмен заключенными состоится в ближайшее время

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоится в самое ближайшее время.



«Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что в телефонном разговоре Зеленского с президентом России эта тема обсуждалась.



«И у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас», — подчеркнул Ермак.

В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.



В ночь на 30 августа новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.



Однако Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.



Позже в СБУ сообщили, что обмен в пятницу не состоится.



«Радио Свобода» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщила, что обмен откладывается до следующей недели.