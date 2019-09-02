Решение проблемы запасов угля в Минэнерго назвали одним из приоритетов

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в краткосрочной перспективе видит первоочередным решение проблемы с запасами угля на складах генерирующих компаний ТЭС, а также выбор модели анбадлинга НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил новый глава ведомства Алексей Оржель, передает «Интерфакс».



«Первый приоритет — уголь на складах, а также баланс электроэнергии, с учетом ситуации на Хмельницкой АЭС, где первый энергоблок не вошел в операционную деятельность (его пуск после планового ремонта перенесен на три месяца из-за обнаруженной неисправности — прим.). Соответственно необходимо пересчитать баланс, а если мы пересчитаем баланс, то это будут другие объемы поставки угля», — сказал Оржель.



Комментируя вопрос относительно процесса отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза», министр заявил, что в настоящее время ведется активная работа относительно выбора модели анбандлинга.



«Другим приоритетным моментом для нас является "Нафтогаз" — его анбандлинг и подписание договора на транзит газа. Мы уже тесно сотрудничаем с "Магистральными газопроводами Украины", "Нафтогазом". Более того — именно в эти дни мы отрабатываем вопрос того, какая модель является лучшей, мы даже об этом говорили это с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель. Нам максимально быстро необходимо получить сертификацию. Необходимо выходить на переговоры с российской стороной в полной боевой готовности», — отметил министр.