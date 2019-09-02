Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Решение проблемы запасов угля в Минэнерго назвали одним из приоритетов

02 сентября 2019, 11:43

Решение проблемы запасов угля в Минэнерго назвали одним из приоритетов

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в краткосрочной перспективе видит первоочередным решение проблемы с запасами угля на складах генерирующих компаний ТЭС, а также выбор модели анбадлинга НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил новый глава ведомства Алексей Оржель, передает «Интерфакс».

«Первый приоритет — уголь на складах, а также баланс электроэнергии, с учетом ситуации на Хмельницкой АЭС, где первый энергоблок не вошел в операционную деятельность (его пуск после планового ремонта перенесен на три месяца из-за обнаруженной неисправности — прим.). Соответственно необходимо пересчитать баланс, а если мы пересчитаем баланс, то это будут другие объемы поставки угля», — сказал Оржель.

Комментируя вопрос относительно процесса отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза», министр заявил, что в настоящее время ведется активная работа относительно выбора модели анбандлинга.

«Другим приоритетным моментом для нас является "Нафтогаз" — его анбандлинг и подписание договора на транзит газа. Мы уже тесно сотрудничаем с "Магистральными газопроводами Украины", "Нафтогазом". Более того — именно в эти дни мы отрабатываем вопрос того, какая модель является лучшей, мы даже об этом говорили это с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель. Нам максимально быстро необходимо получить сертификацию. Необходимо выходить на переговоры с российской стороной в полной боевой готовности», — отметил министр.

ТЕМЫ

Организации
Нафтогаз Минэнерго
Люди
Алексей Оржель
Прочее
Уголь
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:02
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
17:05
Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются
17:00
Боевики запретили медикам в Горловке давать информацию ОБСЕ без их разрешения
09:17
На Донбассе глушили, а потом обстреляли беспилотник ОБСЕ
13:56
«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»
23:00
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:26
«ДНР» поднимает тарифы на, ЖКХ: водоснабжение в Донецке подорожает вдвое
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
09:37
На Донбассе снаряд попал в Дом культуры
23:56
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:30
В музее Донецка выставили вещи из кафе «Сепар», в котором убили Захарченко
16:04
В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»
14:16
«ДНР» предупредила о перебоях связи из-за аварии
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
все новости
16:18
Москалькова заявила, что процесс подготовки к обмену с Украиной продолжается
16:04
Медиагруппа Ахметова прекращает издавать газету «Сегодня»
15:38
Министр предлагает не спешить с запуском русскоязычного телеканала Украины
15:26
Зеленский поручил разработать стратегию обороны от агрессии
14:45
Заседания правительства Украины больше не будут транслироваться
14:17
Министерство ветеранов, временно оккупированных территорий и переселенцев могут переформатировать
13:44
Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли с середины 2020 года
13:44
Зеленский поручил провести местные выборы после завершения децентрализации в 2019-2020 годах
13:12
СМИ: Нидерланды просят Украину не выдавать «зенитчика ДНР» Цемаха России
12:29
Гончарук ждет роста ВВП Украины на 40% за 5 лет. Программу работы Кабмина будет писать IT-инструмент
12:09
Зеленский сообщил, что Украина начинает строительство моста в Станице Луганской
11:43
Решение проблемы запасов угля в Минэнерго назвали одним из приоритетов
11:29
Украинская сторона завершает демонтаж возле КПВВ «Станица Луганская»
10:53
Новый генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса
10:34
Помощник Зеленского надеется, что обмен заключенными состоится в ближайшее время
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция