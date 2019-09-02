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Зеленский поручил провести местные выборы после завершения децентрализации в 2019-2020 годах

02 сентября 2019, 13:44

Зеленский поручил провести местные выборы после завершения децентрализации в 2019-2020 годах

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения местных выборов при новой административно-территориальной основе в 2019-2020 годах.

«Безотлагательное завершение процесса децентрализации, в том числе внесение изменений в Конституцию, передача реальной власти, ресурсов и финансов на места, заверение секторальной децентрализаци», — сказал он на встрече с руководителями Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов.

«Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые среди прочего будут контролировать законность решений новосозданных органов местного самоуправления. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе», — добавил президент.

При этом он обозначил, что это все нужно сделать в течение 2019-2020 годов.

Также Зеленский поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

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