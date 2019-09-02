Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли с середины 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли в Украине с середины 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы подчеркиваем, что мы смоделируем ее (либерализацию рынка земли — прим.) таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года», — сказа он.



Команда президента Владимира Зеленского намерена в ближайшее время презентовать законопроект об открытии рынка земли с перспективой принятия его в этом году (с предварительным условием переходного периода до 10 месяцев). Однако перед открытием рынка земли, полагают в Офисе президента и партии «Слуга народа», следует принять ряд таких превентивных мер как борьба с рейдерством и обеспечение доступного финансирования фермеров.