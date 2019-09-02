Министерство ветеранов, временно оккупированных территорий и переселенцев могут переформатировать

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда допускает переформатирование своего ведомства.



«Мы вчера с группой ветеранов, с представителями ветеранского движения провели встречу с премьер-министром», — отметила она во время общения с журналистами.



Коляда добавила, что были обговорены все проблемные вопросы разных «целевых аудиторий» Минветеранов и МинВОТ.



«Сейчас находимся в поиске решения: либо разделить функции или переформатировать министерство. Сейчас ведутся консультации между Минфином, Минюстом, Кабмином и нашим министерством», — сказала она.



Коляда также подчеркнула, что объединение Минветеранов и МинВОТ на прошлой неделе стало для нее неожиданностью и она не совсем понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями.