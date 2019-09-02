Зеленский поручил разработать стратегию обороны от агрессии

Мощная и боеспособная армия должна стать приоритетом, заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с министрами, членами Верховной рады и силовых ведомств. Трансляцию вел ТСН.



На заседании Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать план обороны от внешней агрессии.



«Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии», — сказал он.