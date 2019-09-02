«ДНР»: Ясиноватая осталась без связи и интернета из-за аварии

Авария на транспортной сети привела к отсутствию междугородней, международной телефонной связи и интернета в неподконтрольных украинским властям Ясиноватой и поселке Красный Партизан. Об этом сообщает «Минсвязи» при группировке «ДНР».



Уточняется, что телефонной связи и интернета нет с 14:20 из-за аварии на транспортной сети на участке Горловка — Ясиноватая. Также недоступен выход на узел экстренных служб для абонентов мобильного оператора «Феникс» в указанных населенных пунктах.



Подчеркивается, что на место для аварии выехала ремонтная бригада. О сроках ликвидации поломки не сообщается.