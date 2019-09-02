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«ДНР»: Ясиноватая осталась без связи и интернета из-за аварии

02 сентября 2019, 16:36

«ДНР»: Ясиноватая осталась без связи и интернета из-за аварии

Авария на транспортной сети привела к отсутствию междугородней, международной телефонной связи и интернета в неподконтрольных украинским властям Ясиноватой и поселке Красный Партизан. Об этом сообщает «Минсвязи» при группировке «ДНР».

Уточняется, что телефонной связи и интернета нет с 14:20 из-за аварии на транспортной сети на участке Горловка — Ясиноватая. Также недоступен выход на узел экстренных служб для абонентов мобильного оператора «Феникс» в указанных населенных пунктах.

Подчеркивается, что на место для аварии выехала ремонтная бригада. О сроках ликвидации поломки не сообщается.

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