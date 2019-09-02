Мэр Бахмута не задекларировал обязательства своей жены на 63 млн гривен

Мэр Бахмута Донецкой области Алексей Рева внес недостоверную информацию в декларацию о доходах почти на 63 млн гривен. Об этом сообщает Нацагентство по противодействию коррупции.



Так, Рева в декларации за 2016 год не указал сведения о финансовых обязательствах, возникших у члена его жены в пользу ООО «ПКП« ДЕМИ» и ООО «ТПК» на общую сумму почти 63 млн гривен.



Вывод об этом будет направлен в Национальное антикоррупционное бюро. Этот факт является основанием для осуществления досудебного расследования.







