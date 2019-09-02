Зеленский уволил Муженко с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко. Об этом говорится в соответствующем указе № 645/2019, размещенном в понедельник на сайте президента.



«Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в тексте документа.



Ранее Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко.



21 мая Виктор Муженко был уволен с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.