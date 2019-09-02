Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 сентября.

Политика



Украина согласилась с требованием РФ внести в список на обмен заключенными экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха. Однако по информации «theБабель», Нидерланды просят не выдавать Цемаха Москве, так как он является важным фигурантом в деле о крушении «Боинга» MH17.



Президент Владимир Зеленский во время разговора с вице-президентом США Майком Пенсом заявил, что верит в скорое окончание конфликта на Донбассе.



Общество



Украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения вблизи КПВВ «Станица Луганская». По этому случаю президент Владимир Зеленский объявил о начале строительства моста в одностороннем порядке.



Боевые действия



Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел, находясь в подконтрольном боевикам селе Пикузы Донецкой области 1 сентября.



Подписывайтесь на рассылку: