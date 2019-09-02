Бойко: ОПЗЖ не поддержит снятие депутатской неприкосновенности

Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» не будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, если судьи и президент останутся с иммунитетом. Об этом Бойко заявил во время общения с журналистами, передает «Громадське».



По его словам, кроме юридических проблем есть еще «моральные».



«Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей», — сказал Юрий Бойко.



Как свидетельствуют данные с сайта парламента, ни один депутат из этой фракции не голосовал «за».



Бойко считает, что снятие иммунитета только с депутатов позволит «нагибать» их.



«Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех», — резюмировал он.



Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам окончательно принять изменения в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности.



Во время первой сессии 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва предварительно поддержали проект изменений в Конституцию относительно ограничения неприкосновенности народных депутатов.