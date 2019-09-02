Евгений Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» из немецкого «Шальке». Как сообщает пресс-служба «Шахтера», контракт с 29-летним игроком рассчитан на три года.
Евгений Коноплянка – в «Шахтере»! ⚒ Добро пожаловать, Коно!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 2, 2019
Подробности трансфера: https://t.co/nSbxku2vTn. pic.twitter.com/cxh7I7Wd4n
За два года в «Шальке» Коноплянка забил 13 голов и сделал 9 голевых передач в 78 матчах. Также он играл за испанскую «Севилью» и «Днепр».
На счету Коноплянки 21 гол в 82 матчах за сборную Украины.