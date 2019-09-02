Евгений Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Фото: «Шахтер»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» из немецкого «Шальке». Как сообщает пресс-служба «Шахтера», контракт с 29-летним игроком рассчитан на три года.



За два года в «Шальке» Коноплянка забил 13 голов и сделал 9 голевых передач в 78 матчах. Также он играл за испанскую «Севилью» и «Днепр».



На счету Коноплянки 21 гол в 82 матчах за сборную Украины.